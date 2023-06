Non sono una signora, Rocco Siffredi nei panni della drag queen Eva Lungherya

Ieri 29 giugno su Rai 2 è iniziato Non sono una signora, il programma condotto da Alba Parietti registrato mesi fa e mandato in onda solo ora. Tra le star presenti c'era Rocco Siffredi, il re del porno vestiva i panni di Eva Lungherya ma la giuria lo ha eliminato subito. Ecco come l'attore ha raccontato il suo percorso nel programma.

Il regolamento di Non sono una signora contempla che in ogni puntata, 5 personaggi "misteriosi" si sfidano in una gara a eliminazione, che prevede delle performance nelle discipline più iconiche del mondo Drag, come il catwalk, ovvero una sfilata in passerella con accompagnamento musicale. Questa prova è stata fatale a Rocco Siffredi, eliminato dalla giuria composta dalle Drag Queen Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska Starr e da Cristina D'Avena, Filippo Magnini, Mara Maionchi e Sabrina Salerno, investigatori del glitter.

Prima di andare via Rocco Siffredi ha parlato della sua esperienza. "Ci hanno insegnato che si nasce e bisogna amare le donne se si è maschi o gli uomini se si è femmine. Tutto ciò ha creato tanto dolore e tanti problemi. Questo è quello che vorrei insegnare ai miei ragazzi", ha detto l'attore.

Rocco rivela che i figli sono rimasti sorpresi vedendolo nei panni di una drag queen: "Ho toccato un tasto che non si aspettavano. E questo mi piace. I ragazzi non devono avere paura di esporsi e di fare ciò che pare a loro e non agli altri".

Nel corso della serata sono state svelate le altre star, Varenne Soleil era Patrizio Rispo di Un Posto al Sole. Gigliola Yard era Lorenzo Amoruso, che aveva svelato la sua identità nelle storie di Instagram.

Le ultime Drag Queen rimaste in gara sono state She Funk e Isla Rodriguam, quest'ultima è stata sconfitta e ha svelato il suo volto: l'attore spagnolo Sergio Muniz. La vincitrice non ha rivelato la sua identità ed è stata ammessa alla finale, dove sfiderà le prime classificate delle prossime puntate.