Non sei niente di speciale, su Netflix in streaming da oggi

Non sei niente di speciale, la nuova serie spagnola a tema streghe, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 2 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Amaia stessa pensa che la sua vita sia terribile. All'improvviso deve lasciare Barcellona, dove vivono tutti i suoi amici e dove è abituata alla sua routine, per trasferirsi nel villaggio della madre dove non succede mai niente. Tuttavia presto scopre qualcosa che potrebbe sconvolgerle l'esistenza... forse ha ereditato i poteri della nonna: una donna che non ha mai conosciuto, ma con la reputazione di essere l'unica strega mai vissuta a Salabarria.

Nel cast troviamo Oskar de la Fuente, Elia Galera, Dèlia Brufau, Jordi Aguilar, Gabriel Guevara, Jaime Wang, María Mercado, Victor Perez, Miriam Cabeza, Ainara Pérez. Creatore della serie è Estíbaliz Burgaleta, già noto in Spagna per aver sviluppato le stagioni di Skam Espana e di Le ragazze del centralino. La protagonista dello show è Dèlia Brufau, esordiente nel mondo della serialità televisiva dopo aver partecipato a diversi cortometraggi e a un unico lungometraggio, La voluntaria, ambientato in un campo di rifugiati in Grecia.