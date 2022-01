Non mi lasciare: anticipazioni dell'ultima puntata, stasera su Rai1 e RaiPlay

Stasera su Rai1 alle 21:25 torna Non mi lasciare, la fiction con Vittoria Puccini e Alessandro Roja: ecco le anticipazioni della quarta e ultima puntata.

Non mi lasciare, la fiction diretta da Ciro Visco e interpretata da Vittoria Puccini, che torna stasera su Rai1 alle 21:25, è giunta al suo ultimo appuntamento, composto dagli episodi 7 e 8.

Le anticipazioni dell'ultima puntata rassicurano sulle condizioni di Elena che, miracolosamente sopravvissuta all'incidente, è in ospedale. Daniele e i suoi uomini scoprono dove si è rifugiato Andrea, il carceriere di Angelo. Andrea anche stavolta riesce a scappare, ferendo gravemente uno degli uomini della task force e cerca rifugio da quello che ritiene, da tutta la vita, il suo Maestro. Nel frattempo, qualcuno ha trafugato dall'auto di Elena tutti i documenti che aveva trovato nell'orfanotrofio.

Elena e Daniele ricostruiscono, grazie alle testimonianze di chi c'è stato, la drammatica storia degli abusi che sono stati perpetrati nell'orfanotrofio. Il sospetto che i pedofili di ieri siano gli stessi che ancora oggi agiscono attraverso la famigerata rete si fa certezza. Ma eventi, assolutamente inattesi, rimettono in discussione l'ultimo capitolo delle indagini.

La sinossi di serie

Elena Zonin (Vittoria Puccini) è un vice questore della Polizia, specializzata in crimini informatici, che vive e lavora a Roma e da anni indaga su una rete di pedofili responsabile del rapimento e del traffico - sul dark web - di minori. Quando dalle acque della Laguna di Venezia affiora il corpo senza vita di Gilberto, un adolescente apparentemente sucida, il vice questore Zonin lo collega immediatamente al "suo" caso, e parte per Venezia, da dove si era allontanata vent'anni prima. Qui ritroverà il vice questore aggiunto Daniele Vianello (Alessandro Roja) e la moglie Giulia (Sarah Felberbaum), un tempo la sua migliore amica. Le indagini porteranno alla scoperta di un caso complesso e articolato, e i tre dovranno fare i conti, oltre che con il loro passato, con nemici potenti e insospettabili, in una missione che metterà a repentaglio la loro stessa vita.