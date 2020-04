Non è la Rai: da stasera su Mediaset Extra lo storico programma

Non è la Rai, storico programma ideato da Gianni Boncompagni, torna in onda da stasera su Mediaset Extra dalle 21:15 alle 2:00 di notte.

Non è la Rai torna in Tv, da stasera su Mediaset Extra, con una maratona che prenderà il via in prima serata, alle 21:15, e andrà avanti fino alle 2:00 di notte, proponendo le puntate più belle del programma ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo.

Dopo 29 anni dalla messa in onda della prima puntata, torna in tv una delle trasmissioni cult degli anni Novanta. Tutto cominciava lunedì 9 settembre 1991 quando andava in onda la prima puntata di Non è la Rai, il programma diventato un vero e proprio fenomeno di costume negli anni Novanta. Composto da quattro edizioni, è stato trasmesso prima su Canale 5 e poi su Italia 1. Non è la Rai è stato il primo programma in diretta della rete, trasmesso dal centro Palatino di Roma.

La prima edizione di Non è la Rai vede alla conduzione Enrica Bonaccorti con la partecipazione di Antonella Elia ed Yvonne Sciò (qui la clip del loro famoso quanto casto strip-tease pomeridiano in diretta). Reduce da quattro anni alla direzione di Domenica In, Gianni Boncompagni è stato l'ideatore e regista della trasmissione, oltre ad essersi occupato anche delle scenografia, di parte delle musiche e delle scelte di casting.

Nel settembre del 1992 inizia la seconda edizione della trasmissione, che si sposta su Italia 1, con la conduzione di Paolo Bonolis che sostituisce Enrica Bonaccorti. Nella terza e quarta edizione, in onda tra il 1993 e il 1995, Non è la Rai scopre tra le tante ragazze il suo asso nella manica: Ambra Angiolini. In pochissimo tempo, la giovane Ambra diventa il volto più celebre e iconico del programma grazie alla sua energia, semplicità e sorriso sempre pronto. È la prima esperienza nella conduzione per la giovanissima Ambra, che riesce a padroneggiare ospiti importanti e internazionali, giochi telefonici e momenti emozionanti tra lacrime, urla e risate. Un'icona per le ragazze di Non è la Rai, ma anche per tutte quelle che fuori dagli studi la considerano un modello a cui ispirarsi (qui il video in cui Ambra si esibisce con "T'appartengo").

Il programma chiude definitivamente il 30 giugno 1995, tra le lacrime delle ragazze.