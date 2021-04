Non ci sarà mai più la neve: il trailer del film con Alec Utgoff diretto da Malgorzata Szumowska

Il trailer di Non ci sarà mai più la neve, con protagonista Alec Utgoff, mostra le prime scene del film diretto da Malgorzata Szumowska presentato al Festival di Venezia.

Non ci sarà mai più la neve, il film polacco diretto da Malgorzata Szumowska con protagonista Alec Utgoff, attore conosciuto dal pubblico internazionale grazie a Stranger Things, ha ora un trailer in vista del debutto sugli schermi americani.

Il video introduce il personaggio principale, il massaggiatore Zhenia, e i suoi incredibili poteri.

Nel film Non ci sarà mai più la neve si scopre infatti quello che accade quando un giovane arriva in un quartiere polacco in cui vivono persone ricche e annoiate. Il progetto diretto da Malgorzata Szumowska prova a raccontare cosa accade quando Zhenia, interpretato da Alec Utgoff, inizia a usare i propri poteri aiutandoli a superare la tristezza, causata da vari motivi, svelando inoltre le conseguenze delle sue azioni.

Il film, presentato un anno fa alla Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia, è stato realizzato dalla regista in collaborazione con il direttore della fotografia e co-sceneggiatore Michal Englert.

Fanno parte del cast anche Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronkia Rosati, Katarzyna Figura, Lukasz Simlat, Andrzej Chyra e Krzysztof Czeczot.