Non aprite quella porta, Fede Alvarez produrrà il sequel del cult horror!

Non aprite quella porta sta per avere un sequel diretto, come Halloween, a occuparsi della produzione sarà Fede Alvarez.

Fede Alvarez produrrà il sequel diretto del cult horror

Non aprite quella porta.

Una scena di Non aprite quella porta

Qualche settimana fa è trapelata la notizia che Legendary Entertainment/Legendary Pictures stava sviluppando non solo nuovi film ispirati alla saga slasher Non aprite quella porta, ma anche una serie tv.

Nell'ottobre 2017, Lionsgate ha distribuito Leatherface, prequel della saga prodotto da Millenium Films. I diritti del film sono tornati in mano di Kim Henkel, sceneggiatore e produttore dell'originale slasher del 1974 diretto da Tobe Hooper e regista di Non aprite quella porta 4 (1994).

Adesso Legendary avrebbe concluso l'accordo per occuparsi del franchise che vedrà Fede Alvarez produttore per Henkel e Legendary. Al momento si cerca un regista a cui affidare un sequel diretto del film del 1974 seguendo l'esempio di quanto fatto da Blumhouse e Universal con Halloween. Purtroppo l'originale Final Girl di Non aprite quella porta, Marilyn Burns, è morta nel 2014. Resta da capire come andrà avanti la storia senza di lei. Restiamo in attesa di scoprire gli sviluppi del progetto.