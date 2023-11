Al Noir in Festival 2023 le prime immagini de Lo stato delle anime, film d'animazione di Peter Marcias

Il giallo mediterraneo di Giorgio Todde diventa un lungometraggio d'animazione, di cui al Noir in Festival 2023 sarà mostrata un'anticipazione in anteprima assoluta lunedì 4 dicembre.

Lunedì 4 dicembre al Cineteca Milano Arlecchino alle ore 17.30 (ingresso gratuito), il Noir in Festival 2023 ospiterà l'anteprima assoluta delle prime immagini de Lo stato delle anime di Peter Marcias, tratto dall'omonimo romanzo noi di Giorgio Todde.

La Sardegna s'inserisce a pieno titolo nel panorama del cosiddetto "giallo mediterraneo". Giorgio Todde, insieme a Salvatore Niffoi, Marcello Fois, Piergiorgio Pulixi, Gianluca Floris, Flavio Soriga, Francesco Abate e Milena Agus sono i rappresentanti di quella che è stata chiamata "nouvelle vague" sarda che s'è imposta anche a livello internazionale.

Giorgio Todde, medico oculista e ambientalista convinto, esordisce nella narrativa con Lo stato delle anime (Il Maestrale 2001, e successivamente, in coedizione con Frassinelli; ora di nuovo con Il Maestrale, con la prefazione di Giancarlo De Cataldo), un romanzo che lo porta subito all'attenzione di pubblico e critica. È l'inizio di una brillante carriera letteraria che corre lungo i primi due decenni degli anni Zero, troppo presto spezzata da un male incurabile. Di Todde scrive Giancarlo De Cataldo nella prefazione alla riedizione del libro: "Peccato averlo perso, quest'uomo solido e gentile, un vero true believer nel potere della cultura. Come tutti i saggi, mai mistico e mai debordante, alieno dal messianismo, fattivo, giusto. Rileggere i suoi romanzi in questa nuova veste editoriale è il modo migliore per ricordarlo e per rendergli onore".

Lo stato delle anime arriva al cinema

Lo stato delle anime avrà finalmente una trasposizione cinematografica: sarà un lungometraggio d'animazione diretto da Peter Marcias. Il film è attualmente in lavorazione e sarà pronto per l'autunno 2024 per l'uscita al cinema. Dalle prime immagini, è stato preparato un breve teaser, che sarà proposto in anteprima assoluta lunedì 4 dicembre, alla Cineteca Milano Arlecchino di Milano, nel corso della 33a edizione del Noir in Festival.

Al Noir, Peter Marcias illustrerà la genesi del film e la lunga lavorazione partita tanti anni fa dalla sua Sardegna e ora finalizzata grazie a Nas - New Animation in Sardegna, progetto italiano pioniere sulla formazione permanente e produzione di animazione 2D, focalizzato sulla creazione di contenuti per under 18, sulla sostenibilità e l'inclusione sociale nella filiera audiovisiva. Nato dall'intuizione della Sardegna Film Commission nel 2019 con la collaborazione di Cartoon Italia, Rai Kids e il partner canadese Toon Boom, ad oggi NAS ha già formato con certificazione internazionale più di 90 giovani artisti e illustratori, di cui oltre 50 sono donne, che lavorano tra Cagliari e il resto della Sardegna.

Per il regista Peter Marcias, tra le righe de Lo stato delle anime "emergono una sana pignoleria e un amore per la storia scientifica e la Sardegna, unitamente a un'abile mano di scrittore. A conferma di quanto diceva Sciascia 'la gabbia più vera di uno scrittore è il romanzo giallo', Todde ha confermato da subito di appartenere alla "via sarda" del giallo".