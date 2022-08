Francesco Totti e Noemi Bocchi: ecco quando usciranno allo scoperto

Francesco Totti e Noemi Bocchi, nonostante si frequentino da tempo, ufficializzeranno la relazione solo quando l'ex calciatore avrà concluso le pratiche di separazione con Ilary Blasi. I due, per il momento, starebbero passando questo periodo dell'estate insieme.

È stato il Messaggero a scoprire che Noemi ha affittato un residence a San Felice Circeo, poco distante da Sabaudia dove Francesco, insieme ai figli, sta trascorrendo questo scorcio di vacanza. Il quotidiano romano ha fornito inoltre nuove indiscrezioni su come si svilupperà, nei prossimi mesi, il rapporto tra i due amanti.

Sulle pagine del giornale si legge che tra Francesco e Noemi ci sarebbe un accordo, i due vorrebbero tenere la loro relazione segreta, anche se ormai si tratta del classico segreto di Pulcinella perchè, nel frattempo, l'ex capitano della Roma è stato fotografato mentre usciva dall'appartamento di Noemi.

L'accordo tra Totti e Noemi viene descritto in questo modo da Il Messaggero: "Per il momento preferiscono non farsi vedere in pubblico almeno fino a quando la battaglia legale con Ilary Blasi non sarà finita. E finalmente tutti potranno costruirsi un nuovo equilibrio". La scelta potrebbe essere legata a salvaguardare, per quanto possibile, i figli, che in questi giorni sono stati travolti dalle notizie sui loro genitori. La decisione dell'ex capitano della Roma potrebbe essere stata suggerita anche dai legali che lo stanno seguendo nelle pratiche per la separazione da Ilary, che ha scoperto del tradimento dell'ex marito grazie al lavoro di un investigatore privato.

Secondo Il Messaggero, l'ex coppia modello dello spettacolo italiano ha optato per "una separazione lampo con una negoziazione assistita, una procedura che consente di raggiungere lo status di separati in breve tempo, senza doversi scontrare in tribunale". I due devono dividersi un impero economico formato da sette società con azioni, intestate anche ad alcuni dei loro parenti, oltre agli immobili tra cui la villa da 1500 metri quadrati all'Eur e la villa a Sabaudia.

La conduttrice de L'Isola dei Famosi, nel frattempo, dopo aver lasciato Sabaudia, si è diretta verso le montagne, proprio ieri ha pubblicato su Instagram una foto fatta sulle Dolomiti, accanto al Lago di Braies.