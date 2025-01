Noah Centineo entra in azione nel trailer della stagione 2 della serie The Recruit

La serie The Recruit tornerà con gli episodi della stagione 2 e il trailer dei nuovi episodi mostra Noah Centineo entrare in azione in Corea durante una missione.

Il 30 gennaio arriverà sugli schermi di Netflix la stagione 2 della serie The Recruit e il trailer dei nuovi episodi mostrano il protagonista interpretato da Noah Centineo alle prese con una missione in Corea.

Alexi Hawley, già nel team di The Rookie, è coinvolto come showrunner e produttore esecutivo dello show prodotto per la piattaforma di streaming in collaborazione con l'attore, Doug Liman, Gene Klein, David Bartis, Adam Ciralsky, Charlie Ebersol e Julian Holmes.

Il trailer di The Recruit 2

Nel video promozionale delle sei puntate inedite di The Rookie, sulle note di una cover coreana del brano dei Green Day intitolato American Idiot, si vede l'avvocato della CIA Owen Hendricks, interpretato da Noah Centineo in The Recruit, assicurare di essere in grado di occuparsi di un'importante missione.

Il giovane viene così coinvolto in un caso di spionaggio che potrebbe avere conseguenze mortali in Corea del Sud, rendendosi conto che la minaccia è più grande di quanto pensasse e il pericolo potrebbe provenire dall'interno dell'Agenzia.

Alton West, direttore della CIA interpretato da Nathan Fillion, teme invece che Owen rivelerà segreti importanti.

Nella stagione 2 della serie The Recruit ci saranno anche Teo Yoo nel ruolo di Jang Kyun Kim, che collabora con Owen in Corea.

Ecco il video:

Il cast e la sinossi della stagione 2

Nel cast dello show ci sono anche Aarti Mann, Colton Dunn, Fivel Stewart, Kristian Bruun, Kaylah Zander, Hasson, Angel Parker e Vondie Curtis-Hall. Tra gli interpreti ci sono poi Young-Ah Kim, Felix Solis, James Purefoy, Do Hyun Shin, Sanghee Lee, Omar Maskati, Brooke Smith, Devika Bhise, Alana Hawley Purvis, Daniel Quincy Annoh, Jesse Collin e Fillion.

La sinossi ufficiale degli episodi anticipa: "C'è una spia a Seul. L'avvocato della CIA Owen Hendricks (Noah Centineo) finisce coinvolto in un caso di spionaggio dai risvolti mortali in Corea del Sud, dove scopre che il pericolo più grande potrebbe arrivare in realtà dall'interno dell'agenzia per cui lavora".