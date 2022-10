Noah Baumbach vuole ancora dirigere un musical

Noah Baumbach sta pensando alla sua prossima sfida. In una delle ultime interviste rilasciate sul tappeto rosso del New York Film Festival, Baumbach ha dichiarato di non aver ancora finito di sperimentare generi diversi. Il regista, infatti, sta iniziando a pensare di dirigere un musical.

"Mi piacerebbe fare un musical prima o poi", ha affermato Baumbach ai microfoni di IndieWire "Molti dei miei film mostrano un musical in alcuni momenti". Dopo aver visto la sequenza di ballo impostata su una nuova canzone degli LCD Soundsystem in White Noise, l'idea del regista di Scalciando e strillando che dirige un musical potrebbe non sembrare così inverosimile. Nonostante ciò, Noah Baumbach non ha ancora piani concreti in merito.

Il regista Noah Baumbach sul set di Greenberg

"Non c'è nulla a cui ho pensato, o che ho voglia di fare" ha proseguito Baumbach che, ultimamente, ha ampliato i suoi orizzonti. Oltre a White Noise, ha contribuito anche a un altro film in studio co-scrivendo Barbie di Greta Gerwig.

Le foto dal set hanno infatti suscitato infinite speculazioni sulla misteriosa trama del live-action con Margot Robbie e Ryan Gosling, al cinema dal 21 luglio 2023. In una delle ultime interviste rilasciate, Baumbach ha chiarito che "abbraccia" il caos. Il regista ha infatti detto che la sua reputazione di regista che lavora esclusivamente su piccoli film indipendenti è un po' fuorviante perché ha sempre lavorato in un'ampia varietà di generi.

"Se si osserva davvero, ci si rende conto che ho davvero fatto di tutto, come 'Madagascar 3'", ha proseguito Baumbach. "Queste cose non mi sono così estranee, come potrebbero apparire dal mio lavoro."