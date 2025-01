Netflix svela il titolo del nuovo film di Noah Baumbach con star George Clooney

Dopo molta attesa è stato svelato il titolo del nuovo film diretto da Noah Baumbach che arriverà su Netflix in autunno: Jay Kelly.

Il filmmaker aveva già collaborato con Netflix in occasione di The Meyerowitz Stories, Storia di un matrimonio, che aveva ottenuto sei nomination agli Oscar, e Rumore bianco.

I primi dettagli sul film di Baumbach

Jay Kelly potrebbe quindi debuttare in anteprima in uno dei festival cinematografici in programma da maggio in poi, come il Festival di Cannes o la Mostra del Cinema di Venezia.

Per ora non è stato svelato alcun dettaglio riguardante la trama del film scritto da Noah Baumbach ed Emily Mortimer, descritto semplicemente come "una commedia straziante". In precedenza si era dichiarato che il lungometraggio sarà un progetto sul diventare grandi con al centro degli adulti, tuttavia Netflix non ha confermato le indiscrezioni e non ha aggiunto dettagli riguardanti gli eventi che saranno rappresentati sul grande schermo o suoi personaggi coinvolti.

Nel cast ci sono George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Greta Gerwig, Billy Crudup, Grace Edwards, Stacy Keach, Riley Keough, Emily Mortimer, Patrick Wilson, Jim Broadbent, Eve Hewson e Alba Rohrwacher.

Bizzarri, nevrotici, innamorati: gli irresistibili antieroi del cinema di Noah Baumbach

Nel team della produzione ci sono poi David Heyman, Amy Pascal e Baumbach.

Noah, recentemente, ha ottenuto una nomination agli Oscar grazie al lavoro compiuto nella creazione dello script del film Barbie collaborando con Greta Gerwig. Baumbach, in più di un'occasione, aveva accennato alla possibilità dello sviluppo di un sequel o di uno progetto spinoff dedicato a Ken, personaggio interpretato da Ryan Gosling, tuttavia, non si è mai arrivati a nulla di concreto nei mesi successivi.