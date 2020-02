No Time To Die: a causa del Coronavirus, annullata la premiere cinese del film

A causa dell'epidemia di Coronavirus, è stata annullata la premiere cinese di No Time To Die, il nuovo film di James Bond.

A causa dell'epidemia di Coronavirus è stata annullata la première di No Time To Die, organizzata a Pechino nel mese di aprile. Insieme all'anteprima è stato cancellato anche il tour promozionale del film, secondo quanto scrivono i report cinesi.

L'industria del cinema cinese sta subendo gravi danni in conseguenza del coronavirus. I cinema sono stati chiusi e diverse uscite importanti sono state rimandate. In realtà le sale dovrebbero riaprire proprio ad aprile, in concomitanza dell'uscita del film di No Time To Die, ma ai fan è stato consigliato di non rimanere.

Il Coronavirus è apparso per la prima volta nella provincia di Hubei e ora ha infettato circa 71.000 persone in tutto il mondo, uccidendone 1.775, tra cui cinque al di fuori della Cina. I cittadini rimangono in quarantena e raramente escono di casa. Per il franchise di 007 il mercato cinese è uno dei più importanti, dove ha fatto registrare i risultati migliori all'estero anche per 007 Spectre; degli 884 milioni di dollari d'incasso, 84 erano provenienti dal box-office cinese.

In No Time To Die Daniel Craig tornerà per l'ultima volta nei panni di James Bond. L'attore britannico ha partecipato anche a Cena con delitto - Knives Out, diretto da Rian Johnson, che in Cina ha incassato circa 28 milioni di dollari.