No Man's Land: la serie arriva su Starzplay, ecco la data di uscita

Starzplay, il servizio di streaming premium internazionale di Starz, ha annunciato la data di uscita della serie drammatica in otto parti No Man's Land, un thriller che racconta la storia della guerra civile siriana da una nuova prospettiva. No Man's Land sarà presentato in anteprima in Brasile, Irlanda, Italia, America Latina, Paesi Bassi, Svizzera italiana e Regno Unito con nuovi episodi in onda ogni domenica a partire dal 22 novembre.

No Man's Land ci trascina nelle profondità della guerra civile siriana attraverso gli occhi di Antoine (Felix Moati), un giovane francese, che parte alla ricerca di sua sorella (Melanie Thierry), presumibilmente morta. Mentre tenta di svelare il mistero sulla sorella, Antoine finisce per unirsi ad un'unità di combattenti curde, le YPJ - il più grande incubo dell'ISIS - e ad un gruppo disordinato di idealisti internazionali che hanno lasciato i propri paesi per aiutarle nei combattimenti. Spie e vittime innocenti, No Man's Land dipinge un ritratto acuto degli uomini e delle donne coinvolti in questo conflitto globale e fornisce uno sguardo unico sui tragici eventi in Siria e sul modo in cui influenzano il mondo intero.

Nel cast compaiono Félix Moati (Pirate TV, Hippocrate), James Purefoy (Rome, The Following), James Krisha Floyd (My Brother The Devil), Dean Ridge (Vikings, Doctor Strange), Souheila Yacoub (Les Sauvages, De Bas Niveau) e Mélanie Thierry (The Zero Theorem, One For The Road). La serie è scritta da Amit Cohen (False Flag) e Ron Leshem (Euphoria) in collaborazione con Xabi Molia (Commes des rois, Les conquérants) e diretto da Oded Ruskin (False Flag).

No Man's Land è una serie in 8 puntate di ARTE e Hulu, prodotta da Maria Feldman per Masha Productions, Eitan Mansuri e Jonathan Doweck per Spiro Films, Caroline Benjo, Simon Arnal e Carole Scotta per Haut et Court TV, e co- prodotto da ARTE France e Versus Production in associazione con Hulu, con il supporto di Wallimage, Belga Films Fund e Inver Tax Shelter. Christian Vesper di Fremantle è co-produttore e il distributore internazionale è Fremantle.