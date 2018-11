Nine Lives: Jonny Lee Miller e Common star dell'adattamento del racconto di Ursula K. Le Guin

Nine Lives, il racconto scritto da Ursula K. Le Guin, diventerà un film e i protagonisti saranno gli attori Jonny Lee Miller, star della serie Elementary, e Common, recentemente apparso nel cinecomic Suicide Squad.

I due attori interpreteranno Owen Pugh e Alvaro Guillen Martin, due operai che si recano sul remoto pianeta di Libra per compiere delle trivellazioni. Ad aiutarli nel lavoro ci saranno dieci cloni inviati, nonostante i due non siano favorevoli all'idea, dalla società per cui lavorano. Dopo la morte di nove delle creature, l'unico rimasto rivive i dettagli delle loro morti, restando traumatizzato e isolato.

Il progetto affronta quindi tematiche come etica, individualità e diritti dei lavoratori.

La sceneggiatura del progetto è stata firmata da Siri Rødnes, a cui è stata assegnata anche la regia, e Tom Basden.

Le riprese dovrebbero iniziare a breve, in vista di un debutto nelle sale probabilmente nel 2019.