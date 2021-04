Nikolaj Coster-Waldau star del podcast Mask of Sanity, ispirato a una storia vera

L'attore Nikolaj Coster-Waldau, recentemente star della serie Il Trono di Spade, sarà il protagonista di un nuovo podcast intitolato Mask of Sanity.

Nikolaj Coster-Waldau sarà il protagonista di un nuovo podcast intitolato Mask of Sanity, in cui si proporrà la storia di un serial killer che è ispirata a fatti realmente accaduti.

Il progetto sarà prdootto da Big Light Productions e Vespucci, in collaborazione con Audible.

In Mask of Sanity, di cui Nikolaj Coster-Waldau sarà anche produttore, si racconta la storia di un giornalista che si occupa del caso di un serial killer ed è alle prese con un segreto legato al proprio passato.

La serie è stata scritta da Joe Derrick, suo partner nella casa di produzione Ill Kippers Productions.

L'ex star della serie Il Trono di spade ha dichiarato: "Mask of Sanity è un esempio grandioso della narrazione che io e Joe Derrick vogliamo realizzare con Ill Kippers: in grado di intrattenere, inaspettati e provocatori, che mantengono il pubblico impegnato a chiedersi cosa accadrà fino alla fine. Siamo elettrizzati nel poter avere l'opportunità di lavorare con le brave persone di Big Light Productions e Vespucci e non vediamo l'ora di condividerlo con gli ascoltatori di tutto il mondo attraverso Audible".

Tra gli altri podcast che verranno prodotti grazie alla collaborazione tra le realtà attive nel settore ci sarà anche Killer Book Club, appartenente al genere documentario che racconterà la storia dell'insegnante di un liceo privato britannico e scrittore Peter Farquhar, che è stato ucciso da Benjamin Field, il suo giovane amante ed ex studente. Il progetto è stato creato da Gillian Pachter e Julia Nottingham.