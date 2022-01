Nightmare - Dal profondo della notte: la casa del film è stata venduta per 3 milioni di dollari

La celeberrima casa utilizzata per le riprese di Nightmare - Dal profondo della notte è stata venduta per quasi 3 milioni di dollari all'inizio di questa settimana.

La casa in cui è stato girato Nightmare - Dal profondo della notte è ufficialmente fuori mercato: questa settimana l'iconica location è stata venduta per quasi 3 milioni di dollari. Sebbene il suo indirizzo sia stato cambiato in 1428 Elm Street dopo l'uscita del film, la casa in realtà si trova a Los Angeles, dove è stato girato lo slasher degli anni '80.

Nel corso degli anni, il quartiere facilmente accessibile ha consentito ai fan di visitare la casa e scattare foto davanti al suo iconico esterno. L'abitazione è stata ristrutturata più volte dagli anni ottanta e, sebbene sia cambiata poco per quanto riguarda gli esterni, i proprietari hanno ripitturato più volte gli interni, ridipingendo di nero anche l'iconica porta rossa.

Descritto su Realtor.com come "un bellissimo coloniale olandese con un tocco moderno", la proprietà comprende tre camere da letto, tre bagni, una cucina retrò-moderna e un ampio cortile con piscina, patio e guest house indipendente. La casa stessa non sarà l'unico luogo che i fan della cultura pop riconosceranno: la guest house, infatti, è stata usata per lo speciale Netflix di Bo Burnham intitolato Inside.

Scafaria inizialmente ha quotato la casa per $ 3,25 milioni, accettando proposte fino alla mezzanotte di Halloween. Sebbene abbia venduto un po' al di sotto del prezzo richiesto, Relator.com elenca la casa come più costosa del 98,80% rispetto alle proprietà vicine, probabilmente a causa del collegamento con l'iconico franchise.