Nightbooks: il trailer del film horror con Krysten Ritter

Nightbooks, il nuovo film tratto dal romanzo di J.A. White in arrivo su Netflix il 15 settembre, ha ora un trailer che mostra le prime scene del progetto con star Krysten Ritter.

Nel video si vede un ragazzino che si ritrova alle prese con una temibile strega e, per sopravvivere, è costretto a raccontarle ogni sera una storia terrificante. Ad aiutarlo sarà una ragazzina, anche lei prigioniera all'interno dell'appartamento magico, che gli svela i segreti del luogo in cui si trovano.

Il film Nightbooks è stato prodotto da Sam Raimi ed è diretto da David Yarovesky. Al centro della trama c'è il giovane Alex, un ragazzino creativo che ama scrivere storie di paura. Quando viene etichettato come strano e rifiutato per ciò che ama, giura però di non scrivere mai più. Una strega malvagia lo cattura nel suo appartamento magico a New York e pretende che le venga letta una nuova storia ogni notte se vuole sopravvivere. Intrappolato all'interno dell'edificio con Lenore, la malvagia gatta della strega che lo osserva, Alex incontra Yasmin, un'altra giovane prigioneria che ha imparato come sopravvivere. Con il suo aiuto Alex deve accettare ciò che lo rende unico e riscrivere il proprio destino per poter ottenere la libertà.

La sceneggiatura è firmata da Mikki Daughtry e Tobias Iaconis. Nel cast ci sono Krysten Ritter, Winslow Fegley e Lidya Jewett. Nel team della produzione, oltre Sam Raimi, c'è anche Rob Tapert.