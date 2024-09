Nightbitch: Amy Adams ha spaventato a morte i cani durante le riprese

Amy Adams, Scoot McNairy e altri membri del cast del film Nightbitch, diretto da Marielle Heller (Can You Ever Forgive Me), hanno sfilato sul tappeto rosso per la prima mondiale al Toronto International Film Festival (TIFF) sabato sera.

"Una mamma casalinga oberata di lavoro (Adams) cerca di prendersi una pausa, una qualsiasi pausa, mentre si prende cura del suo bambino sconclusionato", si legge nella sinossi del film, tratto dall'omonimo romanzo bestseller del 2021 dell'autrice Rachel Yoder, sul sito del TIFF. "Inoltre, potrebbe trasformarsi in un cane". McNairy interpreta il marito.

Il cast è completato da Arleigh Patrick Snowdon, Emmett James Snowdon, Zoë Chao, Mary Holland, Archana Rajan e Jessica Harper.

Cosa è successo sul set con i cani addestrati

Dopo la prima, è stato il momento di un Q&A. "Avevamo, credo, 12 cani sul set con 12 addestratori tutti nascosti nei cespugli. È così che si lavora con i cani sul set. È pazzesco", ha spiegato Heller. "Abbiamo passato molto tempo a fare il casting dei cani, a scegliere il cane che era Amy. È una storia bellissima, perché stavamo cercando un husky rossiccio e non siamo riusciti a trovarne uno. Così hanno finito per adottare Juno, che hanno trovato in un rifugio in California, e l'hanno addestrata per molti mesi prima di girare il film. Era un cane stupendo e incredibile".

Locandina di Nightbitch

Heller e Adams hanno anche ricordato un momento in cui la star ha spaventato i suoi co-protagonisti animali. "C'è stato un momento sul set a cui ripenso quando la gente mi chiede: 'Quanto è stato folle lavorare con i cani?'". Heller ha detto al pubblico. "C'è una scena in cui Amy scende le scale per raggiungere tutti i cani nel cortile, e avevamo fatto pratica con gli addestratori più e più volte".

Tuttavia, è successo qualcosa di inaspettato durante le riprese. "Ovviamente Amy stava recintando... ma ha fatto questo strano sguardo ai cani e ha recitato in un modo così folle che i cani si sono spaventati davvero e hanno iniziato ad assalirla", ha spiegato Heller.

Adams interviene: "Tranne un cane. Un cane ha detto: 'Non va bene. Non va bene'". Heller ha continuato dicendo: "_Si è quasi rovinata l'intera scena. Gli addestratori dicevano: 'Oh, pensavano che li avrebbe braccati'. Il suo comportamento era troppo strano e li ha mandati fuori di testa. È stato pazzesco". Adams ha infine riconosciuto l'ovvio: "Quindi, sì, ho spaventato i cani sul set".