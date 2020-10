Nicole Kidman star della serie Things I Know To Be True

Nicole Kidman sarà la protagonista e produttrice della serie Amazon intitolata Things I Know To Be True, tratta dallo spettacolo teatrale.

Lo show si ispira a un omonimo spettacolo teatrale di Andrew Bovell.

Gli episodi della serie Things I Know to Be True racconteranno la storia di un matrimonio e la natura in continua evoluzione dell'amore che unisce i membri di una famiglia. Bob e Fran Prince osservano i loro figli, ormai adulti, prendere decisioni inaspettate che cambiano il corso della loro vita.

Nicole Kidman ha dichiarato: "Non dimenticherò mai l'esperienza vissuta guardando lo spettacolo teatrale di Andrew Bovell a Sydney, ritrovandomi alle prese con una di quelle esperienze teatrali trascendentali. Il testo di Andrew è squisito e i suoi script per la serie sono altrettanto buoni. Con la convinzione di Amazon, la guida di Jen Salke, e un team straordinario impegnato nella produzione, abbiamo grandi speranze nei confronti di questa serie".

Bovell firmerà anche l'adattamento televisivo e ha dichiarato: "Si tratta di una storia sulla famiglia, da cui cerchi di fuggire tutta la vita e di cui senti la mancanza se riesci a farlo. Sono elettrizzato dal fatto che un'attrice del calibro di Nicole Kidman sia la protagonista della serie nel ruolo di Fran Prince. Essendo madre e donna è complicata, difficile e incredibilmente coinvolgente. Sono inoltre elettrizzato dal fatto che uno studio così significativo come Amazon Studios abbia dimostrato una tale fiducia nella storia e la proporrà a un pubblico globale".