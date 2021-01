Nicole Kidman star e produttrice di Hope, serie prodotta per Amazon

Nicole Kidman sarà la protagonista di Hope, una serie prodotta per Amazon che è tratta dal film norvegese che è attualmente in corsa per una nomination agli Oscar.

L'attrice premio Oscar sarà coinvolta nel progetto anche in veste di produttrice tramite la sua Blossom Films.

L'adattamento televisivo di Hope racconterà una storia ambientata durante i dodici giorni che una famiglia trascorre insieme a Natale, con al centro una coppia in difficoltà che deve fare i conti con una malattia e una famiglia ingrombrante, che comprende anche 6 bambini.

Nicole Kidman collaborerà alla produzione in collaborazione con la sceneggiatrice Alice Bell che si occuperà dell'adattamento dal grande al piccolo schermo.

L'attrice australiana è, in questi anni, particolarmente impegnata nel settore televisivo grazie a successi come Big Little Lies e The Undoing. Nicole, prossimamente, sarà inoltre star di Nine Perfect Strangers, show tratto dal romanzo di Liane Moriarty, e The Expatriates, anche in questo caso prodotto per Amazon.