Nicole Kidman: "Ho perso molti ruoli dopo i 40 anni a causa degli standard sessisti di Hollywood"

Nicole Kidman, una delle star più importanti del nostro tempo, ha recitato in innumerevoli film e programmi televisivi nel corso degli anni ma, nonostante questo, ha recentemente rivelato che gli standard sessisti di Hollywood le hanno fatto perdere molti ruoli dopo che ha compiuto 40 anni.

Nicole, che ora ha 54 anni, ha svelato di aver dovuto affrontare e superare dei momenti molto difficili a livello professionale a causa della sua età: "C'è una sorta di consenso nel settore, qualcosa che tutti sanno anche se nessuno lo dice... un'attrice, a circa 40 anni, ha chiuso con il mondo del cinema".

Being The Ricardos, un primo piano di Nicole Kidman nei panni di Lucille Ball

Durante un'intervista con Dujour, per l'ultima storia di copertina della rivista, l'attrice ha spiegato: "Non mi sono mai dovuta sedere su una sedia per sentirmi dire da qualcuno: 'Hai superato la tua data di scadenza.' Ma ho avuto momenti in cui sono stata rifiutata per via della mia età. Tutto questo sta cambiando fortunatamente."

Nicole Kidman ha recentemente parlato delle sue esperienze con il sessismo in una sua recente apparizione presso il The Today Show, dove ha spiegato che il confronto di Lucille Ball con gli stessi pregiudizi, come rappresentato nel suo nuovo film Being the Ricardos, l'ha aiutata a connettersi con l'attrice mentre si preparava ad interpretarla.