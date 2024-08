Nicole Kidman pensa di non essere abbastanza coraggiosa per guardare il suo nuovo thriller erotico a Venezia

Nicole Kidman sarà tra le star che animeranno la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma da domani fino all'8 settembre. L'attrice presenterà il suo ultimo film, Babygirl, un thriller erotico nel quale ha recitato con Harris Dickinson e Antonio Banderas.

Nel film, Kidman interpreta una dirigente d'azienda che intraprende una relazione clandestina con un tirocinante (Dickinson). Banderas interpreta il marito della protagonista. Nonostante abbia recitato in film particolarmente audaci come Eyes Wide Shut e The Paperboy, la star lo ritiene il suo film più spinto sinora.

Dubbi a Venezia

Nonostante non l'abbia mai visto sinora, Nicole Kidman non è sicura di avere il coraggio di vederlo alla proiezione in programma in laguna:"C'è qualcosa dentro di me che mi dice che è stato fatto per il grande schermo e per essere visto con tante persone. Ma poi penso che sia un'azione ad alto rischio e non sono sicura di avere abbastanza coraggio".

Nicole Kidman e Harris Dickinson in una scena di Babygirl

Kidman sostiene di avere una sensazione particolare:"È molto strano. Tratta di qualcosa che fai e poi nascondi nei tuoi video privati. Non è una cosa che normalmente verrebbe vista da tutto il mondo". Una produzione particolarmente impegnativa che l'ha resa esausta al termine delle riprese.

"Non volevo più farlo ma allo stesso tempo mi sentivo costretta a farlo. Mi sono sentita molto vulnerabile come attrice, come donna e come essere umano. Dovevo entrare ed uscire dal personaggio, come se dovessi attivare la mia protezione".

Di recente, Nicole Kidman, premiata con l'Oscar alla miglior attrice protagonista nel 2003 per la performance nel film The Hours nei panni di Virginia Woolf, ha recitato in un altro film con una trama abbastanza simile come A Family Affair, al fianco di Zac Efron, in cui il suo personaggio intratteneva una relazione sentimentale con un uomo più giovane, interpretato dalla star di High School Musical.