Dakota Fanning protagonista dell'horror Vicious

Dakota Fanning sarà la protagonista del prossimo horror di Bryan Bertino, Vicious. Fanning interpreterà una giovane donna che riceve uno strano regalo da un visitatore notturno e si rende conto di dover lottare per la propria vita dopo essere scivolata in un'inquietante trappola.

Lo studio ha fissato l'uscita del film per l'8 agosto 2025. Bertino ha già diretto The Dark and the Wicked e il successo di genere The Strangers. Atlas Entertainment e Richard Suckle (American Hustle, Wonder Woman, Suicide Squad) producono. Melinda Whitaker sarà produttrice esecutiva.

I prossimi progetti di Dakota Fanning

Il progetto è uno dei tanti in cantiere per la Fanning, che prossimamente sarà visibile al fianco di Andrew Scott in Ripley di Netflix, dal creatore Steven Zallian. Sarà inoltre presente nel thriller soprannaturale The Watchers di Ishana Night Shyamalan per la New Line, e ha appena concluso di girare The Perfect Couple di Nicole Kidman per Netflix.

Lewellen sta inoltre collaborando con A24 per adattare il libro di Paris Hilton "Paris: The Memoir" come serie televisiva e produrrà "Margo's Got Money Troubles", che avrà come protagoniste Elle Fanning e Kidman per gli Apple Studios.

La Fanning, la più giovane attrice ad aver ottenuto una nomination agli Screen Actors Guild Award, e sua sorella Elle hanno creato la Lewellen Pictures nel 2020 per sviluppare progetti cinematografici, televisivi e digitali. Lewellen sta attualmente producendo la serie documentario in quattro parti Mastermind per Hulu, che racconta l'esperienza della leggendaria dottoressa Ann Burgess e il suo percorso da infermiera a profiler criminale per l'FBI.