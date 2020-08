Nicole Kidman, i fan si scatenano su Instagram per i suoi capelli: "sembra un angelo"

In un video, l'attrice Nicole Kidman mostra involontariamente il suo nuovo look e i fan non possono che notarlo.

L'ultimo video di Instagram della celebre Nicole Kidman avrebbe dovuto riguardare l'incredibile skyline di New York City, ma sono stati i suoi capelli a rubare la scena.

Nel video si vede la star australiana persa nell'osservare la Grande Mela ed è impossibile non notare che adesso abbia cambiato look: le sue famose ciocche bionde da lisce sono diventate ricce e ribelli, con una tonalità calda dal color biondo fragola. I suoi fan si sono scatenati: "I tuoi capelli sono meravigliosi. Sembri un angelo."

I fan hanno ricordato il tempo in cui Nicole aveva i riccioli, facendo un viaggio nella memoria. Nel corso della sua carriera, infatti, Nicole ha sfoggiato la varietà più disparata di acconciature ma lei stesso teme di aver danneggiato i suoi ricci naturali con i tanti trattamenti ai capelli, perché sì, quand'era giovane, il suo look naturale era da "ragazza da spiaggia".

"Avevo quei capelli quand'ero giovane" - ha detto l'attrice - "Non avrei dovuto abusare dei miei capelli. Adoro i capelli così. Cosa stavo pensando? Sto facendo di tutto per ottenere di nuovo quei capelli."

Nicole e i suoi capelli hanno potuto prendersi una pausa dal parrucchiere, non dovendo camminare sul tappeto rosso negli ultimi mesi a causa dell'emergenza sanitaria. L'attrice ha trascorso le giornate in casa con suo marito, Keith Urban, e le loro due figlie, Sunday e Faith.

In un'intervista a HELLO!, Nicole ha parlato di quanto sia stato strano e diverso, per lei, non viaggiare costantemente. "Viaggiamo insieme, ma è difficile che stiamo nello stesso posto, anche a casa. Non possiamo andare insieme neppure per negozi, al ristorante o al cinema" - ha raccontato Nicole - "Stare a casa, vederli a scuola da casa e tutte quelle cose che fanno tutti, per noi è una vita completamente diversa".

Non che non le sia piaciuto isolarsi con la sua famiglia nella loro casa di Nashville: "Mi piace stare in cucina la mattina, così quando i miei figli scendono, ci sono rumori e la casa si riempie di gioia. Questo è molto importante per me".

Poiché le restrizioni di viaggio sono state allentate, Nicole è stata in grado di recarsi nel suo paese d'origine per riunirsi con sua madre e sua sorella e per iniziare anche a girare il suo nuovo dramma, Nine Perfect Strangers.