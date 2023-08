Il Conte di Montecristo: Sam Claflin nelle prime foto sul set della serie con Nicolas Maupas

Il nuovo adattamento de Il Conte di Montecristo arriverà su Rai 1 nel 2024. La produzione è una co-produzione italiana, inglese e francese e ha iniziato le riprese in questi giorni a Parigi. Le prime foto sono trapelate sui social. Tra i protagonisti della serie ci saranno Sam Claflin, nel ruolo di Edmond Dantès, il protagonista del romanzo e dei successivi adattamenti, e Nicolas Maupas, noto per le sue interpretazioni in Mare Fuori e Un professore. La regia è stata affidata al danese Bille August.

Il Conte di Montecristo si basa sull'omonimo romanzo scritto da Alexandre Dumas. La trama, naturalmente, rimarrà abbastanza fedele a quella del libro, nonostante al momento la produzione non abbia ancora reso disponibile una sinossi ufficiale.

In questi giorni a Parigi sono iniziate le riprese con Sam Claflin, nei panni di Edmond Dantès, Il conte di Montecristo. L'attore è un volto noto per aver recitato nella serie cinematografica Hunger Games e in Peaky Blinders. Del cast fanno parte anche Ana Girardot, Gabriella Pession e Nicolas Maupas, che nella prossima stagione vedremo anche in Un professore 2 a Mare fuori 4.

Oltre che a Parigi, Il Conte di Montecristo sarà girato anche a Torino, Roma e Malta. Le riprese dovrebbero concludersi nel mese di ottobre di quest'anno. La serie arriverà sul piccolo schermo nel 2024. Tuttavia, la data di uscita non è stata ancora annunciata.