Nicolas Cage nel trailer di History of Swear Words, disponibile su Netflix a gennaio

Nicolas Cage sarà la guida degli spettatori della serie History of Swear Words, un nuovo progetto Netflix di cui online è stato condiviso il trailer.

Nel video si vede la star del cinema urlare, ovviamente imprecare, e ripercorrere alcuni fatti storici legati all'uso e alla genesi delle parolacce più conosciute.

La prima stagione di History of Swear Words sarà composta da 6 episodi, disponibili dal 5 gennaio in streaming, e ognuno di questi sarà dedicato a un termine ben preciso.

"Un corso sulle imprecazioni: la lezione di storia di cui non sapevi di aver bisogno. 'History of Swear Words', presentato da Nicolas Cage, è una serie forte e orgogliosamente profana che esplora le origini, l'utilizzo nella cultura pop, e la scienza e l'impatto culturale delle parolacce" si legge nella sinossi ufficiale dello show "Attraverso interviste con esperti in etimologia, cultura pop, storici e entertainer, la serie in sei episodi si tufferà nelle origini di 'F..k,' 'Sh.t,' 'B.tch,' 'D..k,' 'Pu..y,' e 'Damn'"

Nelle puntate appariranno inoltre comici come Nick Offerman, Sarah Silverman, Joel Kim Booster, DeRay Davis, London Hughes, Jim Jefferies e un team di esperti tra i quali professori universari, scrittori, critici cinematografici e lessicografi.