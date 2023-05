Nicolas Cage: "Il mio primo ricordo è nell'utero materno, vedevo facce nell'oscurità"

Nicolas Cage ha regalato ai fan uno show imperdibile durante una sua recente intervista andata in onda con l'ultimo episodio del The Late Show con Stephen Colbert. In una clip, l'attore di Renfield ha fornito una risposta eccentrica relativa al suo primo ricordo, spiegando che cosa può esserci alla base di questa peculiare sensazione.

Quando il presentatore televisivo ha chiesto al vincitore dell'Oscar di parlare del suo primo ricordo d'infanzia, Cage ha affermato: "Fammi pensare. Ascolta, so che può sembrare un ricordo molto lontano e non so se sia vero o meno, ma a volte penso di poter tornare indietro fino all'utero e sentirmi come se potessi vedere delle facce nell'oscurità, o qualcosa di simile".

"So che suona come qualcosa di estremamente astratto", ha continuato la star, "ma in qualche modo mi sembra che sia accaduto veramente. Ora che non sono più nell'utero, mi viene da pensare che forse potessero essere le vibrazioni delle voci delle persone a risuonare attraverso di me in quella fase."

Concludendo il suo racconto, Nicolas Cage ha aggiunto: "Devo ammettere che è un ricordo che risale a molto tempo fa. Non lo so. Mi è venuto in mente... Non so nemmeno se ricordo veramente di essere stato nell'utero, so soltanto che ma quel pensiero mi è passato per la testa".