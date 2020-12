Nicolas Cage: in una nuova serie Netflix ci racconta la storia delle parolacce

Ammettiamolo: quante volte ci siamo chiesti da dove è venuta fuori questa o l'altra parolaccia, che tanti rimproveri ci avrebbe fruttato se le avessimo dette prima di una certa età? Ebbene, la risposta adesso ce la darà Nicolas Cage, presentatore di un nuovo show targato Netflix, di cui vi mostriamo un primo trailer.

Si chiamerà History of Swear Words e sarà composta da 6 episodi la serie che arriverà nel 2021 sulla piattaforma streaming di Reed Hastings e Marc Randolph, e ognuno di questi sarà dedicato a un termine ben preciso.

"Un corso sulle imprecazioni: la lezione di storia di cui non sapevi di aver bisogno. 'History of Swear Words', presentato da Nicolas Cage, è una serie forte e orgogliosamente profana che esplora le origini, l'utilizzo nella cultura pop, e la scienza e l'impatto culturale delle parolacce" si legge nella sinossi ufficiale dello show "Attraverso interviste con esperti in etimologia, cultura pop, storici e entertainer, la serie in sei episodi si tufferà nelle origini di 'F..k,' 'Sh.t,' 'B.tch,' 'D..k,' 'Pu..y,' e 'Damn'"

In aggiunta a cage, dunque, troveremo svariati comici come Nick Offerman, Sarah Silverman,Joel Kim Booster, DeRay Davis, London Hughes, Jim Jefferies ecc. e un team di esperti tra i quali vi sono anche professori universari, scrittori, critici cinematografici e lessicografi, come riporta ance IndieWire.

History of Swear Words sarà disponibile su Netflix a partire dal 5 gennaio 2021.