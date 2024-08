Nicolas Cage interpreterà l'icona della NFL John Madden nel prossimo film di David O. Russell

Abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo spieghi. Nicolas Cage, che ha appena interpretato un serial killer in Longlegs, sta andando in una direzione completamente diversa per il suo prossimo ruolo. Cage infatti interpreterà un'icona molto amata del football e della NFL, John Madden.

L'attore è stato scelto come protagonista di Madden, il prossimo film del regista David O. Russell in lavorazione presso gli Amazon MGM Studios, come ha confermato IndieWire. Cage interpreterà Madden durante il suo mandato come allenatore degli Oakland Raiders negli anni '70, il tutto tratto da una sceneggiatura originale di Russell.

I dettagli del progetto

Non sono ancora stati rivelati dettagli più specifici sulla trama. Non è nemmeno chiaro quanto il film si addentrerà nella storia della sua vita, se si estenderà alla sua carriera di radiocronista o al suo ruolo nella popolarissima serie di videogiochi che continua ancora oggi, anche dopo la sua morte nel 2021. In effetti, "Madden 25" esce domani. Il cast sarà annunciato a breve.

"Nicolas Cage, uno dei nostri attori più grandi e originali, ritrarrà il meglio dello spirito americano di originalità, divertimento e determinazione della leggenda nazionale John Madden. Il film parlerà della gioia, dell'umanità e del genio di John Madden in un mondo selvaggiamente inventivo e cool come quello degli anni '70", ha dichiarato Russell in un comunicato.

Todd Black produce il film, così come Jason Blumenthal, Steve Tisch e Jonathan Shukat della Escape Artists, insieme a David O. Russell e Matthew Budman. David Bloomfield di Escape Artists sarà il produttore esecutivo. Una sceneggiatura originale di Russell segue una precedente versione di Cambron Clark.

Cage sta lavorando con Amazon a un altro curioso progetto, una versione live-action di Spider-Noir, personaggio che ha doppiato nei film dello Spider-Verse. Lo vedremo anche in The Surfer, il thriller psicologico presentato in anteprima al Festival di Cannes di quest'anno, e lo sentiremo nel prossimo film dello "Spider-Verse".