Nicolas Cage: un cavallo di nome Rain Man ha provato a ucciderlo sul set

Nicolas Cage ha raccontato che un cavallo di nome Rain Man ha provato a ucciderlo sul set del nuovo film in cui ha recitato.

Un cavallo di nome Rain Man ha provato a uccidere Nicolas Cage. Sì, sembrerebbe la trama di uno dei numerosi b-movie ai quali il protagonista de Il mistero dei templari presta sempre più spesso il suo volto. Eppure... è realtà!

Nicolas Cage è stato tra i protagonisti della Actors Roundtable organizzata annualmente da The Hollywood Reporter e ha deliziato gli spettatori con una perla. Alla presenza di Andrew Garfield, Peter Dinklage, Simon Rex e Jonathan Majors, Cage ha raccontato: "Il cavallo con cui ho lavorato in Butcher's Crossing ha provato a uccidermi. Abbiamo girato in Montana e il cavallo si chiamava Rain Man".

Nicolas Cage ha continuato a scherzare sul suo rapporto con gli animali insieme a Jonathan Majors e ha raccontato: "Mi trovavo a Blackfoot Country. Rain Man continuava a cercare di buttarmi giù e provava a farmi sbattere la testa contro il soffitto basso. Io sono sempre stato gentile con lui ma lui non voleva proprio saperne! Ho sempre avuto buone esperienze con gli animali ma lui voleva uccidermi!".

A proposito di Butcher's Crossing, invece, Nicolas Cage ha dichiarato: "Sono così contento di essere sopravvissuto a quel film. Il nome del regista era Gabe Polsky. Alla fine delle riprese, ho detto: 'Gabe, non salirò più su un cavallo. Questo è tutto. Quella era la mia ultima ripresa e tu avresti dovuto usare uno stunt. Mi hai quasi ucciso nella mia ultima giornata di ripresa. Come si può dire? Ho un disordine da stress post-traumatico da Rain Man".

Nicolas Cage: "Ho implorato mio zio Francis Ford Coppola di farmi recitare in Il Padrino - Parte Terza"

Infine, l'attore ha ricordato anche quella volta in cui ha chiesto in ginocchio a suo zio Francis Ford Coppola di dargli il ruolo di Vincent Corleone ne Il Padrino - Parte III, personaggio che, poi, sarebbe stato interpretato da Andy Garcia.