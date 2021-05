Nick Kamen, che malattia aveva il cantante e modello?

Nick Kamen modello e cantante approdato al successo grazie a Madonna, è morto a soli 59 anni, tre anni dopo aver lottato contro una grave malattia, un tumore al midollo osseo.

La notizia della morte di Nick Kamen è stata diffusa oggi da Boy George su Instagram. Nella caption che accompagnava il post il cantante non ha specificato il motivo del decesso dell'ex modello Levi's e popstar che è stato chiarito solo più tardi: Nick soffriva di una malattia terminale che gli era stata diagnostica nel 2018.

Proprio in quell'anno infatti una fan page di Kamen aveva scritto: "lo staff che guida questo profilo e che segue Nick vi annuncia che il nostro Nick sta attraversando un brutto periodo. I fan che vogliono inviare un messaggio a Nick, possono farlo in privato. Con il loro consenso, il messaggio sarà pubblicato sulla nostra pagina Facebook e Instagram. Nick, ti vogliamo bene e ti siamo vicini".

Nick Kamen soffriva di un tumore al midollo osseo, una forma di cancro in cui le plasmacellule nel midollo osseo crescono senza controllo, questo causa danni alle ossa. Chi si ammala di tumore al midollo osseo è predisposto ad anemia, infezioni e danni ai reni.

Nick Kamen raggiunse la popolarità nel 1985 grazie ad uno spot televisivo della Levi's in cui entrava in una lavanderia a gettoni, e dopo essersi torto il jeans, restava in boxer. Fu Madonna a capire le sue potenzialità, sia a livello musicale che di immagine, e a lanciarlo nel mondo della musica con il brano Each Time You Break My Heart, che divenne un hit mondiale scalando le classifiche sia nel continente europeo che in quello americano.

Pochi minuti fa Madonna ha salutato Nick Kamen con un post sui suoi profili social: "Mi spezza il cuore sapere che te ne sei andato. Sei sempre stato un essere umano dolce e gentile e hai sofferto troppo. Spero che ora tu sia più felice, ovunque tu sia."