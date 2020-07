Nick Cordero, attore di Broadway, è morto a 41 per complicazioni da coronavirus

Nick Cordero non è riuscito a sconfiggere il coronavirus ed è morto per le complicazioni dovute alla malattia ieri, 5 luglio, a 41 anni. L'annuncio arriva dalla moglie Amanda Kloots che ha annunciato la triste notizia.

"Dio ha un altro angelo in paradiso" ha scritto Amanda Kloots. "Il mio caro marito è morto questa mattina circondato dall'amore della sua famiglia, che cantava e pregava mentre la sua anima lasciava gentilmente questa terra."

Nick Cordero era ricoverato presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles da fine marzo, quando i sintomi della malattia avevano cominciato a manifestarsi con una grave forma di spossatezza. Amanda Kloots ha aggiornato regolarmente i fan sulle condizioni del marito, precipitate progressivamente tanto che i medici avevano dovuto amputargli una gamba. La sua battaglia contro il virus è durata 95 giorni.

Nato in Canada, Nick Cordero è cresciuto a Hamilton, Ontario, per poi trasferirsi a New York. Nel 2014 ha ricevuto una nomination ai Tony Award e un Drama Desk Award per il ruolo in Pallottole su Broadway. Dopo aver interpretato il personaggio di Earl nella produzione di Broadway di Waitress e il personaggio di Sonny nella versione musical di Bronx, ha trovato il successo sul piccolo schermo comparendo nelle serie Blue Bloods, Law & Order: Special Victims Unit e Lilyhammer. Cordero e Amanda Kloots, fitness trainer, si sono trasferiti a Los Angeles nel 2019 quando lui ha recitato nel musical Rock of Ages.

Dopo il ricovero, le condizioni di Cordero sono progressivamente peggiorate tanto che l'uomo aveva danni ai polmoni "come un fumatore per 50 anni" ed era talmente grave che per sopravvivere avrebbe avuto bisogno di un doppio trapianto di polmoni.

Zach Braff, wche aveva recitato con Nick Cordero in Pallottole su Broadway, ha scritto su Instagram:

"Non ho mai conosciuto una persona più gentile. Ma al Covid non interessa la purezza della tua anima o la tua bontà d'animo."