Addio a Nicholas Tucci, l'attore di You're Next morto a 38 anni per una 'malattia privata'

Nicholas Tucci, interprete dell'horror di culto You're Next, è morto all'età di 38 anni in seguito a una malattia.

Morto a 38 anni Nicholas Tucci, l'attore noto per aver recitato nell'horror di culto You're Next è scomparso a causa di una "malattia privata", come ha dichiarato la famiglia. Tucci è morto il 3 marzo allo Smilow Cancer Hospital di New Haven, Connecticut, dove era ricoverato. La notizia è stata diffusa dal padre Alexander Tucci in un post sulla sua pagina Facebook.

"Nick ha scelto di tenere la sua malattia privata così che potesse continuare a perseguire il suo sogno professionale e artistico il più a lungo possibile. L'anno scorso ha partecipato ad audizioni, è andato sulle location e ha continuato a fare il lavoro che amava così tanto."

Il post prosegue: "A tutti coloro che lavorano nel cinema, televisione e teatro... grazie per aver guidato, incoraggiato e supportato Nick. A coloro che hanno apprezzato il suo lavoro... grazie per aver apprezzato i suoi forzi e riconosciuto il suo talento. A tutti... grazie per il dono dell'amicizia a mio figlio."

Nicholas Tucci è nato a Middletown, Connecticut, dove si è diplomato alla Middletown High School prima di iscriversi alla Yale University dove si è laureato in teatro ed è stato un membro della compagnia teatrale "Suite 13". Ha recitato in numerosi film e serie tv inclusi la serie FX Pose, Homeland e Daredevil.