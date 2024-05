Nicholas Galitzine: 'Essendo etero mi sento un po' in colpa ad avere ruoli gay'

L'attore Nicholas Galitzine ha parlato della sua carriera, spiegando perché è un po' in crisi quando interpreta un personaggio gay in film o serie tv.

Nicholas Galitzine ha interpretato più di un personaggio gay nella sua carriera e, in una recente intervista, ha ammesso che si sente in colpa perché ritiene di aver tolto lo spazio a colleghi omosessuali chie non hanno avuto le sue stesse possibilità professionali.

Il protagonista, intervistato da GQ, ha condiviso la sua opinione sulle esperienze avute nella propria carriera.

I dubbi di Nicholas

Il protagonista della serie George & Mary ha sottolineato: "Mi identifico come uomo etero, ma sono stato parte di alcune incredibili storie queer. Provo un senso di incertezza alle volte riguardante la possibilità che sto togliendo spazio a qualcuno, e forse senso di colpa. Al tempo stesso considero questi personaggi non solo per la loro sessualità".

Nicholas Galitzine è anche star di The Idea of You accanto ad Anne Hathaway, ma in precedenza è stato al centro del film Red White and Royal Blue e Handsome Devil con una parte di un giovane omosessuale, mentre il suo personaggio in The Craft: Legacy era bisessuale.

The Idea of You, la recensione: Anne Hathaway per una rom-com come non se ne vedevano più

L'attore, parlando di quei personaggi, ha sottolineato che alcuni membri della comunità LGBTQ gli hanno spiegato quanto avrebbero apprezzato quelle storie e quei personaggi negli anni della giovinezza, non avendo invece avuto qualcuno in cui immedesimarsi sugli schermi crescendo.

The Idea of You: Nicholas Galitzine in una scena

Le preoccupazioni dell'attore

Galitzine ha inoltre spiegato che spera di non essere considerato solo per il suo aspetto: "La cosa più importante è essere preso seriamente come interprete. In passato è stato difficile far parte di una conversazione in cui mi sembra di essere un pezzo di carne al mercato. Penso di essere costantemente terrorizzato dall'essere definito solo dal mio aspetto".