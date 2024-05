Never Let Go: Halle Berry è una madre alle prese con uno spirito malvagio nel trailer del film horror

A settembre arriverà nei cinema americani il film horror Never Let Go, con star Halle Berry, ecco le prime terrificanti scene grazie al trailer.

Il 27 settembre arriverà nei cinema americani il film horror Never Let Go, con star Halle Berry, di cui Lionsgate ha condiviso il trailer.

Nel video si introduce la situazione da brivido che si trova ad affrontare una famiglia che cerca di sopravvivere in un mondo pieno di pericoli.

La storia di una famiglia

Alla regia di Never Let Go c'è l'esperto di brividi e tensione Alexandre Aja.

Al centro della trama c'è una madre e i suoi due figli, due gemelli, che da anni affrontano uno spirito malvagio. Quando uno dei ragazzi inizia a metterne in dubbio l'esistenza, il sacro legame che unisce la famiglia viene spezzato, portando a una lotta pericolosa per la sopravvivenza.

Nel cast, oltre al premio Oscar Halle Berry, ci sono anche Percy Daggs IV e Anthony B. Jenkins.

La sceneggiatura è firmata da Kevin Coughlin e Ryan Grassby, mentre nel team dei produttori ci sono anche Shawn Levy, Dan Cohen e Dan Levine.

Tra i film diretti da Aja ci sono Crawl, prodotto da Sam Raimi, il remake del cult Le colline hanno gli occhi, Mirrors, Piranha 3D, Horns, The 9th Life of Louis Drax e Oxygen.