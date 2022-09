Never Back Down - Mai arrendersi, su Prime Video in streaming da oggi

Never Back Down - Mai arrendersi, il film d'azione del 2016 con Michael Jai White e Josh Barnett, arriva su Amazon Prime Video in streaming da oggi 28 settembre 2022.

Never Back Down - Mai arrendersi, il film d'azione del 2016 con Michael Jai White e Josh Barnett, arriva su Amazon Prime Video in streaming da oggi 28 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Sono passati due anni da quando Case Walker è rientrato nel mondo del combattimento professionale di arti marziali miste, ma ha deciso di darci un taglio. Ora gareggia in combattimenti amatoriali nel tentativo di insegnare ai suoi avversari come utilizzare le loro abilità. Dopo un match a Beaumont, in Texas, Case si imbatte in Brody James, un vecchio amico che è anche un combattente di MMA. Brody ha firmato con PFC Combat, una sigla gestita da Hugo Vega, in cui Brody ha firmato per combattere il gigante Caesar Braga per il campionato PFC a Bangkok.

Michale Jai White in Never Back Down - Mai arrendersi

Brody chiede a Case di aiutarlo ad allenarsi per la sfida, sapendo che Case ha bisogno di ritrovare la via del ritorno e di tentare di aiutare Brody ad andare sulla retta via. Case accetta con riluttanza l'offerta di Brody e si reca in Thailandia... La saga di Never Back Down ha preso piede nel 2008, con il primissimo capitolo diretto da Jeff Wadlow (Kick-Ass 2, Obbligo o Verità) con Sean Faris e il plurinominato all'Oscar Djimon Hounsou. All'epoca il film ha portato nelle casse oltre 40 milioni di dollari, facendo propendere così la produzione ad avviare la lavorazione di un sequel nel 2011, Never Back Down - Combattimento letale.