Netflix, The Chef Show: le star Marvel e Gwyneth Paltrow da oggi in cucina

Su Netflix è arrivata la prima stagione di The Chef Show, la serie tv che porta a tavola in cucina anche le star Marvel, da Gwyneth Paltrow a Robert Downey Jr.

Su Netflix è arrivata The Chef Show, la serie che ha trascinato le star Marvel a tavola o addirittura ai fornelli. A partire da oggi, 7 giugno, sulla piattaforma streaming, sono disponibili gli 8 deliziosi episodi della prima stagione.

La nascita dello show è targata MCU in qualche modo, in quanto i due ideatori, lo chef di origine coreana Roy Choi e l'attore e regista Jon Favreau, si sono conosciuti proprio sul set di Iron Man, dove Roy Choi era stato invitato con il suo food truck da Gwyneth Paltrow. A proposito di Gwyneth: non poteva che essere lei ad aprire lo show e ad inaugurarlo con una ricetta fatta su misura, la Pepper pot, dal nome della sua Pepper Potts dei film Marvel, una versione vegetariana del famoso stufato caraibico, a base di verdure e peperoncino Scotch Bonnet.

Nel loro viaggio attraverso l'America in cucina, Jon Favreau e Roy Choi preparano piatti dall'aspetto squisito e svelano, per esempio, quale fossero i cibi da asporto più richiesti sul set dei film Marvel in compagnia di Robert Downey Jr., Tom Holland, Kevin Feige e i fratelli Russo.