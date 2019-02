Netflix, smart download su iPhone per vedere film e serie offline

Francesco Bellu

D'ora in avanti anche i possessori di un iPhone o un iPad potranno avere la funzione Smart Download di Netflix, già presente nel pacchetto Android da circa un anno e vedere film offline La funzione, che permette di scaricare automaticamente i nuovi episodi è disponibile da stamattina e basta un semplice aggiornamento per poterla già utilizzare.

L'applicazione, molto utile per i pendolari o per chi guarda le serie offline scarica automaticamente i nuovi episodi quando lo smartphone o il tablet è collegato ad una rete WiFi e una volta terminata la visione di un episodio, Smart Download lo eliminerà, avviando subito dopo quello successivo. In questo modo, verrà mantenuto e gestito in modo intelligente lo spazio sul proprio dispositivo, senza occuparlo inutilmente con le puntate già viste. E' chiaro che la nuova feauture potrà essere installata e disinstallata dall'utente in base alla proprie preferenze andando direttamente alle impostazioni dell'app.

"Sappiamo quanto sia fastidioso passare in rassegna le app ed eliminare i file che non servono più; sappiamo anche che per gli abbonati Netflix è importante accedere rapidamente all'episodio successivo da guardare. Che si tratti del download intelligente di Smart Downloads o delle anteprime video su dispositivi mobili, il bello di Netflix è la possibilità di interagire in maniera più facile e divertente con le storie che ti appassionano". Così si legge nella nota inviata dal colosso dello streaming che l'anno scorso ha festeggiato il primo posto tra le app più scaricate al mondo seguita da Tinder e Tencent Video.

