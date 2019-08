Netflix, gli showrunner de Il Trono di Spade firmano un contratto con la piattaforma

Gli ex showrunner de Il Trono di Spade David Benioff e D.B. Weiss hanno firmato un nuovo accordo con Netflix sulla base di un accordo globale a nove cifre, per lavorare a nuove serie tv e film per la piattaforma di streaming.

Deadline riporta che sia Amazon che Disney erano vicini a bloccare la coppia, ma Netflix alla fine ha vinto con un'offerta più vantaggiosa, come ha dichiarato Ted Sarandos: "Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai maestri narratori David Benioff e Dan Weiss su Netflix. Sono una forza creativa e hanno deliziato il pubblico di tutto il mondo con la loro narrativa epica. Non vediamo l'ora di vedere cosa porterà la loro immaginazione al nostro universo"

Emmy 2016: gli showrunner de Il trono di spade con i loro premi

I due sceneggiatori de Il trono di spade hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, raccontando di quanto siano onorati di far parte di questo progetto: "Abbiamo fatto una bellissima gara con HBO da più di un decennio e siamo grati a tutti quelli che ci hanno fatto sentire sempre a casa. Negli ultimi mesi abbiamo trascorso molte ore a parlare con Cindy Holland e Peter Friedlander, nonché con Ted Sarandos e Scott Stuber. Ricordiamo le stesse scene degli stessi film degli anni '80; adoriamo gli stessi libri; siamo entusiasti delle stesse possibilità di narrazione. Netflix ha creato qualcosa di sorprendente e senza precedenti, e siamo onorati che ci abbiano invitato a unirci a loro"