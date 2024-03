Netflix, secondo uno studio due terzi degli americani preferisce lo streaming al cinema

Due terzi degli adulti americani, secondo lo studio, preferisce guardare un film in streaming a casa piuttosto che recarsi in una sala cinematografica

Un nuovo sondaggio di HarrisX ha rilevato che il 34% degli adulti statunitensi preferisce guardare i film in sala, il che significa che ben due terzi preferiscono aspettare l'uscita in streaming.

"La competizione tra i servizi di streaming e il motore di Hollywood continua. Sebbene i numeri recenti del bo-foccie dimostrino ancora la fedeltà degli spettatori, il nostro studio mostra che due spettatori su tre preferiscono guardare i film in streaming a casa", ha dichiarato a IndieWire Alli Brady, vicepresidente di HarrisX.

"Nonostante questo provochi un certo sconvolgimento per l'industria, significa anche che la domanda di contenuti non fa che aumentare: quasi la metà dei consumatori dichiara di guardare film in streaming settimanalmente, con una frequenza più che doppia rispetto a chi lo fa nelle sale".

I sondaggisti di Brady hanno anche scoperto che il 30% degli intervistati guarda un film in streaming due o più volte alla settimana - la stessa percentuale di intervistati ha dichiarato di andare al cinema "poche volte all'anno".

La maggior parte (53%) di coloro che preferiscono aspettare che i film arrivino in streaming ha citato il costo dei biglietti del cinema come ragione principale; il 42% ha anche menzionato il costo delle concessioni. Mentre le poltrone reclinabili erano una motivazione piuttosto solida per il pubblico del cinema, una percentuale ancora maggiore (40%) di amanti dello streaming ha citato la "comodità della visione a casa rispetto a quella in sala" come motivo di attesa.

Netflix annuncia la data del debutto del piano Base con pubblicità

Questo in un panorama economico in cui il prezzo degli abbonamenti ai vari servizi di streaming è destinato ad aumentare, come già annunciato da Prime Video e come Netflix ha già fatto negli anni passati, compreso il sistema di pubblicità incluso nelle offerte.