Netflix: prezzi dell'abbonamento mensile al rialzo negli USA e Canada

Netflix ha deciso di alzare i prezzi del suo abbonamento mensile negli Stati Uniti e in Canada. A quanto pare, l'obiettivo di questo rincaro è quello di continuare a garantire la medesima qualità nell'offerta da parte del colosso del video on demand.

Come riportato da Comic Book, ogni piano dell'abbonamento mensile di Netflix subisce un rincaro immediato. Negli Stati Uniti e in Canada, il piano standard passa da $13.99 a $15.49; il piano premium, invece, subisce un rincaro di $2 e passa da $17.99 a $19.99; infine, ad aver subito un rincaro è stato anche il piano base dell'abbonamento mensile a Netflix.

Si tratta del primo incremento di prezzo che Netflix decide di applicare negli Stati Uniti da ottobre 2020. Un rappresentante del colosso del video on demand ha dichiarato a tal proposito: "Ci rendiamo conto che le persone hanno numerosissime possibilità per divertirsi e noi vogliamo mantenere assai elevata la qualità della nostra offerta. Noi abbiamo deciso di alzare i prezzi in modo tale da poter sposare quest'idea. Esistono piani di abbonamento per qualsiasi tasca e ognuno può scegliere l'offerta più consona al proprio stato economico".

Tendenzialmente, dal 2019 in poi, Netflix ha alzato i prezzi a cadenza annuale o biennale. Non dimentichiamo che il mondo del video on demand presenta una concorrenza assai agguerrita che ha visto scendere in campo brand quali Amazon Prime Video, Disney+, Peacock, HBO Max e Paramount+. In questo agone, Netflix ha annunciato di aver speso ben 17 miliardi di dollari in contenuti originali nel corso del 2021. Considerando che Disney ha, invece, dichiarato di averne spesi 33, attendiamo che anche Netflix aumenti vertiginosamente i propri investimenti.