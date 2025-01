È Netflix la piattaforma streaming più vista al mondo? Ecco in quali Paesi si "accontenta" del secondo posto

Testa a testa tra Netflix e Prime Video: nell'ultimo trimestre del 2024 le due piattaforme si sono confermate le più viste in Italia e non solo. In alcuni Paesi però, la tendenza si è invertita.

Sono ancora Netflix e Prime Video le due piattaforme più viste in Italia, come si riconferma nell'ultimo trimestre del 2024. E nel resto d'Europa e negli Stati Uniti quali piattaforme vanno più forte? Si riconferma il trend, con le due piattaforme già citate come attori principali del mercato, anche se non ovunque in quest'ordine.

I dati presi in considerazione sono quelli rilevati da JustWatch, sito(e applicazione) che consente di cercare un film o una serie tv su tutti i servizi di streaming contemporaneamente. JustWatch basa la sua analisi sull'attività dei suoi utenti mensili, di cui 2,8 milioni solo in Italia; l'attività presa in considerazione per le rilevazioni comprende il cliccare su un'offerta di streaming, l'aggiungere un titolo alla propria watchlist o il contrassegnare un titolo come "visto".

Netflix, la lieve flessione

Come già era successo nel terzo trimestre, Netflix perde un ulteriore 1% rispetto ai mesi precedenti e rimane in testa ma con un solo punto percentuale davanti a Prime Video, che è stabile al 28%. Netflix da solo comunque, mantiene una quota superiore al totale combinato di Disney+, NOW e TimVision.

I Paesi dove Netflix è sceso al secondo posto

È in Germania che Netflix si accontenta del secondo posto, con Prime Video che lo sorpassa con due punti percentuali (30% vs 28% di Netflix). Stessa cosa negli Stati Uniti, dove in testa troviamo ancora una volta Prime Video (22% contro il 21% di Netflix).

Coma va Netflix nel resto d'Europa

Emily in Paris 4, il cast a Roma

In Francia, Regno Unito, Spagna e Portogallo, così come in Italia, Netflix precede Prime Video di un solo punto percentuale, in Italia con una quota leggermente più ampia (29% vs. 28%), rispetto a Francia e Regno Unito (27% vs. 26%) e al Portogallo (23% vs. 22%). Da segnalare il sorpasso da parte di Netflix ai danni di Prime Video (24% vs. 23%) in Spagna rispetto al trimestre precedente.

Fuori dall'Europa, in Australia, è ancora Netflix a precedere Prime Video (26% vs. 22%), così come in Brasile (25% vs. 20%).

Il terzo posto

Disney+ consolida il terzo posto in Italia, Spagna, Francia e Germania. Disney+ va fortissimo anche negli Stati Uniti, ma risulta essere quarta: è infatti la piattaforma Max (ex HBO) ad avere l'ambita medaglia di bronzo.

Le piattaforme locali

Versailles: una foto promozionale della serie con protagonista George Blagden

Le grandi piattaforme internazionali, potendo contare su un numero maggiore di risorse e produzioni, sono in testa praticamente ovunque, ma questo non significa che alcune piattaforme locali non diano loro battaglia. Ad esempio in Francia, dove Canal+ detiene un ottimo quarto posto con un solido 11% a soli 7 punti percentuali da Disney+, mentre in Italia al quinto e sesto posto figurano rispettivamente Timvision, col 4%, e Mediaset Infinity+, con il 3%.

Lo stesso avviene anche per gli altri principali Paesi europei, come nel Regno Unito, dove ITVX è in quinta posizione con il 6%, o in Spagna con Filmin e Movistar Plus+, rispettivamente sesta col 6% e settima con il 4%. Più indietro RTL+ in Germania, sesta piattaforma col 3%.