Netflix: niente porting dell'app per iPad su macOS Catalina

Nessun porting dell'app Netflix per iPad su macOS Catalina: nessuna app nativa in arrivo per il nuovo sistema operativo Apple.

L'app Netflix non sarà disponibile su macOS Catalina e non verrà effettuato nessun porting dall'app per iPad per questa release del sistema operativo. Lo ha reso noto Bloomberg, riportando che il noto servizio streaming non lancerà un'app nativa per macOS Catalina.

L'annuncio che Apple avrebbe consentito agli sviluppatori di trasferire le app per iPad su macOS ha alimentato le attese dei consumatori, ed esiste peraltro un precedente: Netflix ha realizzato una app nativa per Windows 10 per il servizio streaming su PC che funziona anche su desktop e dispositivi laptop. Oggi però ogni speranza che Netflix possa essere vista sulla nuova versione del sistema operativo Mac Catalina come app nativa è stata infranta: il servizio streaming non svilupperà l'applicazione.

Netflix è una delle app gratis più popolari per iPad dell'intera piattaforma. Se è vero che il servizio è già disponibile per i computer Mac ma solo mediante ogni browser, una app nativa possiede dei vantaggi in più, compresa la possibilità di fruire offline di film e serie tv scaricati in locale o una piena integrazione della modalità picture-in-picture.

Quella di Netflix è una nuova battuta d'arresto per le app di macOS Catalina, disponibile dal 7 ottobre 2019. Al momento del lancio, solo 20 app per iPad erano disponibili sul Mac App Store, non proprio la rivoluzione che Apple aveva sperato. DC Universe e Asphalt 9, due delle principali app per Catalina annunciate da Apple, hanno mancato il debutto e sono state rimosse dal sito web dedicato a Catalina.