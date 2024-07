Netflix si conferma leader del mercato dello streaming in Italia nel secondo trimestre del 2024

Il secondo trimestre del 2024 si è chiuso con Netflix ancora al primo posto nella classifica delle piattaforme di streaming più usate in Italia.

Netflix continua il suo controllo nel mondo delle piattaforme di streaming anche nel secondo trimestre del 2024.

I dati sono stati rivelati da JustWatch, basandosi sulle attività di 2.2 milioni di utenti e prendendo in considerazione i servizi utilizzati, i clic sulle piattaforme a disposizione, e i titoli dei film e delle serie tv che segnano come visti.

Le statistiche del secondo trimestre

Nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 30 giugno 2024, Netflix rimane la piattaforma di streaming più usata arrivando a quota 31%, mantenendo alle proprie spalle Prime Video che è ferma al 28%.

Al terzo posto sul mercato italiano c'è poi Disney+ con una percentuale pari al 17%, mantenendo un buon margine rispetto a NOW TV che non supera il 6%, Paramount+ che ottiene il 5%, e TIMVision e Infinity, al sesto posto entrambe con il 4%. MUBI non va invece oltre il 2% del mercato.

Le percentuali del secondo trimestre

Rispetto al periodo precedente, Netflix ha guadagnato un +1% verso la fine del giugno, ai danni di Paramount+ che ha invece perso la stessa percentuale nel periodo preso in considerazione.

TIMVision e Infinity+, come dimostrano anche i grafici realizzati, continuano a crescere in modo stabile fin da gennaio.