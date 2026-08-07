Netflix ha intrappolato un uomo in un cartellone pubblicitario per promuovere un nuovo film

Netflix ha trovato un modo piuttosto letterale per presentare al pubblico The Last House. In vista dell'arrivo del nuovo film horror fantascientifico sulla piattaforma, il colosso dello streaming ha infatti trasformato un cartellone pubblicitario di Los Angeles in un vero e proprio appartamento sospeso nel vuoto a decine di metri d'altezza. E un uomo, per qualche giorno, dovrà davvero abitarci.

The Last House, Netflix ricrea la casa a 9 metri sopra L.A.

L'installazione è comparsa tra Sunset Boulevard e Selma Avenue, a West Hollywood, dove all'interno di un enorme billboard è stato allestito un vero salotto completo di mobili, scaffali e finestra panoramica. A circa nove metri dal livello della strada da giovedì 6 agosto vive un uomo in accappatoio, destinato a rimanere nella sua insolita sistemazione fino a sabato.

Sotto la finestra campeggia la domanda "Quanto a lungo riusciresti a sopravvivere?", un riferimento diretto alla premessa del film che esce oggi su Netflix.

L'inquilino temporaneo - ovviamente consenziente - cerca nel frattempo di condurre una quotidianità il più possibile normale. È stato visto leggere, giocare a carte, osservare Sunset Strip con un binocolo e comunicare con i curiosi tramite una lavagna bianca. A disposizione ha persino un mappamondo e una piccola biblioteca, dove non manca un libro dal titolo particolarmente appropriato: At Home.

Ma come sopravvive con questo caldo torrido? Netflix ha pensato a tutto e mentre la California meridionale affronta temperature molto elevate, il salotto in questione sarebbe dotato di aria condizionata. Resta invece un piccolo mistero decisamente più pratico: nell'istallazione c'è un bagno?

Di cosa parla il film con Greta Lee e Wagner Moura

La trovata pubblicitaria riprende naturalmente la situazione al centro di The Last House, diretto da Louis Leterrier. Nel film Greta Lee e Wagner Moura interpretano una coppia che vive con i due figli piccoli e che, improvvisamente, scopre di non poter più uscire dalla propria abitazione. Mentre una minaccia misteriosa incombe all'esterno e le scorte iniziano a diminuire, la famiglia è costretta a capire cosa stia accadendo e come riuscire a sopravvivere.

Leterrier ha spiegato a Tudum di essere stato conquistato dalla sceneggiatura di Matthew Robinson e soprattutto dall'idea di svegliarsi un giorno trovandosi fisicamente sigillati nella propria casa senza conoscerne il motivo. Per il regista, il film mette in discussione il concetto stesso di rifugio sicuro, trasformando l'ambiente familiare in un luogo ostile e facendo emergere quanto possa essere fragile la sicurezza quotidiana.

Anche Greta Lee ha raccontato di essere stata immediatamente attratta dalle domande poste dalla storia sul modo in cui viviamo e guardiamo il mondo. Wagner Moura, invece, ha anticipato che l'apparente immobilità della premessa non deve ingannare: "La storia evolverà in modi che il pubblico certamente non si aspetta", assicurando la presenza di diversi livelli narrativi e svolte imprevedibili.

Nel cast figurano inoltre Noah Alexander Sosnowski e Riley Chung. Dopo aver trasformato per qualche giorno Sunset Boulevard nel set ideale della sua campagna promozionale, Netflix è pronta ora a lasciare la parola al film: The Last House debutta sulla piattaforma venerdì 7 agosto.