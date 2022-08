Netflix: nuove informazioni su costi e frequenza delle pubblicità nel nuovo piano

Con l'avvicinamento dell'arrivo del nuovo piano Netflix, che prevede un prezzo ridotto e l'inserimento di pubblicità nella piattaforma, le domande che i consumatori si pongono rimangono le stesse: quanto costerà, e quanti spot ci saranno? Le risposte potrebbero arrivare molto presto, dato che un recente report di Bloomberg rivela che il gigante dello streaming sta finalizzando i dettagli della nuova offerta.

L'abbonamento standard di Netflix costa attualmente 12.99€ al mese, ma la compagnia offre anche un'offerta a prezzo ridotto che prevede l'uso di solo uno schermo e la visione in qualità standard a 7.99€ al mese. Infine, vi è l'iscrizione premium a 17.99€ al mese. Per quanto riguarda il nuovo piano, sembra che l'azienda applicherà uno sconto del 50% sull'abbonamento standard, prevedendo quattro minuti di pubblicità per ogni ora di visione.

Netflix sta programmando un lancio annuale per la nuova offerta, e il report sostiene che l'azienda inizierà a testare il piano in sei mercati entro la fine dell'anno. Ciò che l'azienda ha in mente è di mostrare le pubblicità prima e durante i titoli, ma non dopo. Inoltre, sembrerebbe che il team di vendita stia comunicando ai potenziali compratori di spazi commerciali che preferisce stringere accordi specifici in modo da evitare che gli spettatori vedano continuamente gli stessi spot.

A tal proposito, il colosso streaming ha affermato quanto segue: "Col tempo, la nostra speranza è di creare un modello pubblicitario migliore di quello standard televisivo, che sia più fluido e rilevante per i consumatori, e più efficace per i nostri partner commerciali. Nonostante ciò, ci vorrà del tempo per crescere per crescere la nostra clientela per il piano con pubblicità e le aziende con cui collaboriamo. Sulla lunga distanza pensiamo che le pubblicità possano aumentare sostanzialmente gli abbonati e il guadagno economico".