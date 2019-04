Netflix: la gente preferisce il binge watching al sesso?

Netflix ha delle conseguenze negative, legate al binge watching, sulla vita sessuale dei suoi utenti? A sostenerlo era uno studio compiuto da The Wall Street Journal in cui si sosteneva che i dati relativi alla fertilità delle coppie americane abbianno raggiunto il dato più basso degli ultimi anni, secondo quanto riportato dal National Center for Healrth Statistics.

Nel 2017 Archives of Sexual Behavior aveva indicato come l'uso dei servizi di streaming come uno dei fattori da tenere in considerazione per quanto riguarda la diminuzione dei rapporti sessuali tra gli adulti americani. Jean Twenge, che aveva realizzato lo studio, aveva scritto: "Se state guardando qualcosa in streaming e l'episodio successivo è immediatamente disponibile senza spot pubblicitari che potrebbero permettere di rivolgerti al proprio partner ci sono meno possibilità di compiere degli approcci".

The Wall Street Journal sembra confermare questa ipotesi riportando le testimonianze di alcuni utenti di Netflix in cui si sostiene che le coppie trascorrano più tempo davanti alla tv, spesso addormentandosi, invece che dare spazio alla propria vita sessuale. Un altro studio compiuto da SurveyMonkey riporta invece che il 36% delle persone interpellate, di età compresa tra i 18 e i 38 anni, preferisce guardare la propria serie tv piuttosto che avere rapporti intimi con il proprio partner.

L'ipotesi, senza alcuna base scientifica, è però stata smentita da Slate che riporta come la stessa indagine statistica dimostri che il 17% delle persone che hanno risposto alle domande abbiano aumentato la propria attività sessuale proprio grazie al tempo trascorso insieme al proprio partner guardando i contenuti in streaming e quasi tutte le coppie abbiano ammesso che servizi come Netflix aiutino a migliorare il tempo trascorso insieme alla persona amata.

