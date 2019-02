Netflix, prezzi in aumento per gli abbonamenti in Italia?

Netflix potrebbe in futuro aumentare i prezzi degli abbonamenti anche in Italia, come dimostrerebbe la presenza di cifre superiori a quelle attuali nella pagina in cui si possono attivare i 30 giorni di prova gratuita. Alcuni utenti hanno infatti segnalato che le quote da versare sarebbero le seguenti: Base a 8.99 euro con un aumento di 1 euro rispetto agli attuali 7.99, Standard passerebbe da 10.99 a 12.99 e Premium da 13.99 a 16.99. Le cifre apparse non sono però sempre le stesse e altre persone hanno riportato un aumento del costo mensile di 2 euro per quanto riguarda il piano Base, 3 per quello Standard e 4 per Premium.

Il sito MondoMobileWeb ha quindi contattato i portavoce di Netflix per chiarire la situazione, scoprendo quindi che si tratta di un test non visibile da tutti e avendo avuto la seguente rassicurazione: "potremmo non applicare mai questi prezzi al di là del test". L'obiettivo dell'"esperimento" sarebbe infatti di capire come i consumatori valutano il servizio offerto ed è stato assicurato che si cercherà sempre di mantenere un elevato rapporto qualità-prezzo.

Il test potrebbe quindi far ottenere dei dati utili per capire se un costo elevato potrebbe frenare l'interesse del potenziale abbonato per i contenuti e la variazione dei prezzi apparsa online sarebbe uno strumento efficace per individuare la soglia oltre la quale le persone non sono disposte ad avvicinarsi al servizio.

Negli Stati Uniti il costo degli abbonamenti è già stato aumentando arrivando a quota 8.99 dollari per il profilo Base, 12.99 per quello Standard e 15.99 per i servizi Premium.