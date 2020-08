Netflix: Film e serie tv gratis in Italia, ecco la lista

Netflix sta offrendo l'opportunità di fruire di alcuni suoi titoli, divisi tra film e serie tv gratis, anche a chi non ha ancora un abbonamento al suo servizio streaming. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

SERIE TV

Stranger Things

Elite

When they See Us

Love is Blind

Grace and Frankie

Our Planet

The Boss Baby: Back in Business

FILM

Murder Mystery

Bird Box

The Two Popes

Come riporta il sito Gadets360, Netflix sta attualmente applicando quello che ha etichettato come "Limited Free Access" ad alcuni suoi contenuti, portando avanti una mossa di marketing atta ad attirare nuovi abbonati.

"Stiamo cercando nuove e diverse campagne promozionali per attirare nuovi membri e potergli offrire la grande Netflix experience" ha dichiarato l'azienda.

Così un numero limitato di prodotti cinematografici e televisivi sarà disponibile per la visione gratuita andando sul sito apposito messo a disposizione da Netflix.

Tuttavia, bisogna far attenzione a un paio di dettagli:

1) Per le serie TV sarà disponibile solo il primo episodio in forma gratuita

2) Al momento i sistemi supportati sono i browser dei pc - Windows e Mac - e i dispositivi Android.

Altre piattaforme come iOS, Smart TV e Fire Stick, come anche la modalità incognito non sono supportate.

3) Troverete una pubblicità di 30 secondi che precederà ogni titolo selezionato.