Netflix farà un film tratto da una tenera storia virale del Giorno del Ringraziamento

Netflix ha iniziato a sviluppare un nuovo film in vista del prossimo Giorno del Ringraziamento. Il colosso del video-on-demand, infatti, ha messo in cantiere la produzione di un film basato sulla vera storia virale che ha coinvolto Wanda Dench, una donna dell'Arizona che ha invitato per sbaglio uno sconosciuto a casa sua per il Giorno del Ringraziamento.

Come riportato da Entertainment Weekly, il nuovo film messo in cantiere da Netflix racconterà quanto avvenuto a partire dal 2016, quando lo studente Jamal Hinton ha ricevuto un messaggio di invito da parte di Wanda Dench, convinta di aver invitato suo nipote anziché uno sconosciuto.

Dopo aver ricevuto l'SMS con l'invito da parte della sua presunta nonna, Jamal ha risposto: "Non sei mia nonna. Potrei venire comunque a casa vostra e mangiare qualcosa?". E Wanda Dench ha risposto: "Certo che puoi! Le nonne fanno proprio questo! Invitano e accolgono chiunque". E da quel momento è nata una tradizione che dura ormai da ben sei anni e si ripete ogni anno.

A giudicare da quanto riportato da Variety, il film si intitolerà The Thanksgiving Text e a scrivere la sceneggiatura sarà Abdul Williams, autore di The Bobby Brown Story e Salt-N-Pepa.

Il progetto è stato annunciato anche da Jamal Hinton e Wanda Dench che, su Twitter, hanno scritto: "Siamo davvero emozionati all'idea di annunciare la nostra partnership con Netflix. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno supportato nel corso degli ultimi sei anni. Non vediamo l'ora di portare al cinema la nostra storia!". Al momento, The Thanksgiving Text non ha ancora una data di distribuzione ufficiale.